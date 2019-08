Il brasiliano non viene inserito nel The Best FIFA Men's Player, finendo dietro Messi, Cristiano Ronaldo e Hazard. E così non percepisce il bonus.

di Redazione Fox Sports - 03/08/2019 09:13 | aggiornato 03/08/2019 09:18

Siamo abbastanza sicuri che questa rinuncia non impedirà a Neymar di arrivare comodo a fine mese, qualche spicciolo da parte deve sicuramente averlo accumulato. Perdere 3 milioni di euro che considerava pressoché certi, però, non deve essere una bella sensazione nemmeno per uno come lui.

Tanti ne sarebbero entrati nel suo portafoglio, secondo quanto previsto dal suo contratto con il Psg, se fosse stato inserito tra le nomination per il premio The Best FIFA Men's Player. Una candidatura che il brasiliano, al top ormai da anni, era convinto di poter ricevere quasi in automatico, al pari degli altri due fenomeni del calcio contemporaneo, Messi e Cristiano Ronaldo.

Ma se loro due ci sono finiti davvero di diritto, per quanto riguarda Neymar la situazione è stata diversa, perché al suo posto si è inserito il neo acquisto del Real Madrid, Eden Hazard, protagonista nella cavalcata del Chelsea in Europa League dell'ultimo anno. Così il brasiliano è rimasto fuori. E così non ha avuto diritto al bonus da 3 milioni previsto nel suo contratto.