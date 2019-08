Segui le qualifiche del GP di Brno in diretta Live. A giocarsi la pole position i soliti Marquez, Quartararo, Vinales e Dovizioso. Il Dottore è chiamato ad una buona prestazione per archiviare le ultime opache prestazioni.

di Luigi Ciamburro - 03/08/2019 13:45 | aggiornato 03/08/2019 14:36

14:35 - Si comincia con gomme da bagnato

MotoGP, le KTM ufficiali volano in Q2

Con tutti i big che hanno conquistato l'accesso diretto alla Q2 dopo la giornata del venerdì, nella Q1 sono le KTM di Johann Zarco e Pol Espargarò a fare la voce grossa. Il francese ex Yamaha fissa il cronometro a 2'05"033 e anticipa il compagno di squadra di soli 20 millesimi.

13esimo Takaaki Nakagami che ha lottato per una poltrona in Q2 fino all'ultimo millesimo a disposizione, davanti a Pecco Bagnaia che lamenta un gap di 253 millesimi da Zarco. A chiudere la quinta fila il collaudatore francese della Suzuki, Sylvain Guintoli.

Male Andrea Iannone che ancora una volta partirà dall'ultima posizione. Il pilota di Vasto non riesce a instaurare un feeling con l'Aprilia RS-GP e domani sarà costretto ad una partenza super per provare a portare a casa un risultato al limite della sufficienza.

14:25 - Nakagami ruba la poltrona a Zarco, ma il pilota francese conquista la Q2 con un colpo di reni

14:21 - Meno di cinque minuti al termine, la pista va asciugandosi più velocemente del previsto e probabilmente nella Q2 vedremo gomme da asciutto. Pecco Bagnaia si piazza alle spalle di Pol Espargarò ed entra momentaneamente in Q2.

14:18 - Balza al comando Pol Espargarò in 2'05"3 davanti al compagno di team Zarco a 332 millesimi.

These conditions are clearly suiting @JohannZarco1! 💪



The Frenchman leads the way after the early exchanges! 🔝#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/bZckIJBRyn — MotoGP™ 🇨🇿 (@MotoGP) August 3, 2019

14:16 - Davanti si piazzano Zarco e Nakagami. Intanto la pista presenta già zone di asciutto.

14:13 - Mir, Nakagami, Zarco e Pol Espargarò i favoriti per l'accesso alla Q2. Primo giro cronometrato per Pecco Bagnaia in 2'09.

14:07 - Si ferma la pioggia a Brno, ma le condizioni restano da bagnato per le qualifiche. Non è da escludere l'uso delle slick nei minuti finale della Q2.

The chequered flag flies on FP4 🏁@marcmarquez93 tops it as we ride on into qualifying ⏩#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/tHKE72wnk1 — MotoGP™ 🇨🇿 (@MotoGP) August 3, 2019

13:59 - Marc Marquez abbassa ulteriormente il suo crono nelle FP4 e sigla un ottimo 2'03"779 e rifila un vuoto di 7 decimi sul diretto inseguitore Vinales.

13:56 - Nuovo forcellone in carbonio nel team Tech3. Tante le novità intraviste in questo week-end in vista del test IRTA di lunedì. Non vedremo i prototipi del prossimo anno, ma di certo diversi aggiornamenti propedeutici alle moto del 2020. In casa Yamaha occhi puntati sulla specifica di motore che quest'anno si è rivelato il grande punto debole della YZR-M1.

13:53 - Marquez e Vinales sembrano trovarsi a proprio agio sull'asfalto bagnato di Brno. Mancano pochi minuti alla conclusione delle FP4.

Fabio Quartararo al GP di Brno

MotoGP, il riassunto prima delle qualifiche

Il sabato di qualifiche MotoGP non riserva grandi sorprese nella lista dei dieci che accedono direttamente alla Q2. Come ampiamente anticipato dal venerdì la pioggia ha reso inutile la terza sessione di prove libere e quindi la top-10 viene decretata dalla classifica combinata delle FP1 e FP2. Ancora una volta a segnare il miglior crono è il rookie francese Fabio Quartararo, che ha fermato il cronometro in 1'55"802 e beffato Marc Marquez di soli 23 millesimi di secondo. Ma sul passo gara il campione della Repsol Honda sembra non avere rivali anche su un tracciato tradizionalmente poco favorevole alla RC213V.

Bene anche le Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso, Jack Miller e Danilo Petrucci, sebbene il pilota ternano debba ancora assestare meglio alcuni dettagli di set-up per potersela giocare con il gruppo di testa. Venerdì da dimenticare, invece, per Pecco Bagnaia che chiude in ultima posizione. Passano alla Q2 tutte le Yamaha, Valentino Rossi compreso, che centra l'obiettivo minimo del pre-gara, sebbene resta un gap piuttosto sostanzioso sui soliti Vinales e Quartararo.

La terza sessione di libere si rivela inutile per tentare di rimescolare le carte per l'accesso alla Q2. Paradossalmente le FP4 si riscoprono invece molto proficue per studiare il miglior assetto da bagnato in vista delle qualifiche, considerando il forte acquazzone abbattutosi a Brno in tarda mattinata e che costringerà all'utilizzo delle gomme rain. In queste condizioni da pioggia Marc Marquez sembra avere un passo nettamente superiore ai rivali e si candida a grande favorito per la pole position.