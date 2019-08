In questo modo è riuscito a evitare di finire nella ghiaia, riprendendo poi il controllo della sua NTS. Una vera e propria prodezza (il video dell'accaduto in Moto2 è visionabile in testata di questo articolo), quella del 26enne di Johannesburg, che ricorda molto quella messa in scena da Mamola nel GP di San Marino del 1985.

Così ha iniziato a percorrere alcuni metri tenendo il manubrio pur senza essere in modo normale in sella, ma da posizione laterale.

