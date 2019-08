Grande colpo del presidente Preziosi che si assicura un regista di livello internazionale. Schøne firmerà un biennale da 1,8 milioni a stagione. Presto le visite mediche.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 03/08/2019 15:42 | aggiornato 03/08/2019 15:46

Il Genoa piazza il colpo in un caldo sabato di inizio agosto. Preziosi ha infatti definito l'acquisto di Lasse Schøne che arriva dall'Ajax con cui ha appena vissuto una delle migliori stagioni in carriera. Una stagione corredata dal titolo di campione d'Olanda, ma soprattutto da una meravigliosa cavalcata in Champions terminata a trenta secondi dalla finale di Madrid.

Su questa trattativa il Genoa lavorava da due mesi, i primi contatti risalgono a inizio giugno, quando Preziosi aveva già in mente la nuova fisionomia da dare al Grifone. Gioco e idee grazie alla mano di Aurelio Andreazzoli. Un progetto tecnico che però necessitava di un perfetto direttore d'orchestra. Un regista in grado di dettare i tempi e organizzare l meglio la manovra.

Schøne era un'occasione, un giocatore che Andreazzoli ha subito promosso, chiedendo ai propri dirigenti di fare in modo di riuscire a portare a casa il nazionale danese. Del resto quanto fatto dal classe '86 in questi anni ad Amsterdam e soprattutto nell'ultima stagione non poteva lasciare indifferenti. Il Genoa si è mosso in silenzio, si temeva l'inserimento di altri club, ha allacciato i contatti con i dirigenti dell'Ajax e ha portato avanti un'opera di convincimento con l'entourage del giocatore, senza però sbandierare le proprie intenzioni.

Genoa, arriva Schone

Genoa, ecco Schøne: per lui pronto un contratto fino al 2021

Ci è voluto tempo, del resto su Schøne non c'era solo il Grifone. Ci sono stati anche intoppi, tanto che in quei momenti Preziosi si era informato anche della situazione di Lucas Biglia e Milan Badelj. Ma nelle ultime ore ecco l'accelerata. Prima l'accordo con il giocatore e con i suoi agenti per un contratto biennale, più opzione per il terzo anno, da 1.8 milioni a stagione. Del resto per un giocatore che appena compiuto 33 anni l'offerta era molto allettante. Poi tra la notte di venerdì e la mattina di sabato è arrivato anche l'accordo con i Lancieri col Genoa che verserà 1.5 milioni.

Schøne sarà in Italia all'inizio della settimana per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con la sua nuova squadra. 45 presenze e tre gol con la Danimarca, 286 con la maglia dell'Ajax corredato anche da 64 gol. Il curriculum di questo centrocampista è di tutto rispetto.

Schøne lascerà i Lancieri dopo sette anni e l'Olanda dopo diciassette. Una carriera spesa nei Paesi Bassi e in Eredivise, prima con l'Herenveen che lo ha svezzato e poi con il De Graafschap che invece lo ha fatto debuttare. Poi il passaggio al NEC Njimegen nel 2008, quattro anni utili per esplodere e attrarre l'attenzione del club più titolato del paese. Con l'Ajax Schøne diventa giocatore vero, vince sei titoli, tra cui tre campionati olandesi e attira anche l'interesse di club più quotati. Difficile però lasciare un club come quello di Amsterdam. Ma ora i tempi sono cambiati, a 33 anni il danese cercava una nuova sfida e il Genoa l'ha offerta su un piatto d'argento.