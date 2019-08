In via ufficiale si tratta di un infortunio alla schiena, ma il sospetto è che sia un modo per forzare la cessione a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato.

di Redazione Fox Sports - 03/08/2019 10:36 | aggiornato 03/08/2019 10:40

Niente Paul Pogba questo pomeriggio contro il Milan. Il francese non giocherà nell'ultima amichevole del Manchester United prima dell'inizio della Premier League (9 agosto). L'oggetto del desiderio di mezza Europa in questa sessione di calciomercato estivo, lancia forse un altro (ultimo segnale) ai Red Devils per chiedere la cessione, non salendo sull'aereo con destinazione Cardiff, sede al test contro i rossoneri.

In via ufficiale Pogba non si è presentato per un infortunio alla schiena, ma è chiaro che il sospetto di una mossa in ottica calciomercato sia più che lecito.

Il Real Madrid in pole position e a seguire pure il Barcellona e la Juventus restano in finestra, d'altronde Mino Raiola era stato abbastanza chiaro nel manifestare le intenzioni del suo assistito: