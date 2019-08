Anche i Blancos si inseriscono nella corsa per il portoghese dello Sporting insieme a Tottenham e Manchester United.

03/08/2019 09:27 | aggiornato 03/08/2019 09:32

Con lo stallo che sta bloccando il "giro di centrocampisti" delle big, Bruno Fernandes è in questo momento uno dei giocatori più ricercati sul calciomercato. Il portoghese ha offerte da diversi importanti club in Europa e il suo futuro sembra molto lontano dal continuare allo Sporting. Se per giorni è stato detto che il Manchester United e il Tottenham stanno seguendo da vicino, la novità è che anche il Real Madrid si sia inserito nella corsa.

Secondo Record, i Blancos si sono inseriti per Bruno Fernandes e i media portoghesi affermano che nelle prossime ore presenteranno un'offerta allo Sporting. In supporto del Real Madrid ci sarebbe l'intermediario Jorge Mendes.

Proprio questa settimana è arrivata la notizia di calciomercato che il Tottenham ha messo sul tavolo un'offerta di circa 60 milioni di euro per il giocatore. Lo Sporting non avrebbe accettato, poiché la sua richiesta iniziale è di 70 milioni. A quanto pare il portoghese di 24 anni sarebbe un'ottima opzione per rafforzare il centro del campo di Zinedine Zidane nel caso in cui non dovesse arrivare Pogba (van de Beek resta l'alternativa principale).