Il belga ha l'accordo coi bianconeri ma manca ancora l'ok di Dybala allo scambio: Marotta proverà l'assalto last-minute.

di Redazione Fox Sports - 03/08/2019 23:10 | aggiornato 03/08/2019 23:19

Il caso di calciomercato degli ultimi giorni prima della chiusura della finestra in Premier League è sicuramente quello legato al futuro di Romelu Lukaku, ormai da settimane conteso da Juventus e Inter.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero già trovato l'accordo sia con il Manchester United che con il belga per lo scambio con Dybala (e con l'inserimento di Mandzukic in una trattativa successiva) ma la Joya non trova ancora l'intesa coi Red Devils e non è soprattutto convinto al 100% di lasciare Torino.

Per questo l'Inter sarebbe tornata clamorosamente in gioco e pronta a un rilancio nel caso l'affare fra United e Juventus non andasse a buon fine: Marotta avrebbe tenuto vivi i contatti con Manchester e con Lukaku, primo e grande sogno di calciomercato per l'attacco di Conte. Paratici volerà nelle prossime ore in Inghilterra per l'affare Cancelo ma anche per portare avanti il maxi scambio, che se saltasse lascerebbe spazio all'Inter per un'ultima offerta. Tra l'altro, anche il Napoli negli ultimi giorni avrebbe allacciato i contatti con i Red Devils...