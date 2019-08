A quanto pare Wanda Nara sarebbe di nuovo incinta e l'argentino vorrebbe convincere Antonio Conte.

di Redazione Fox Sports - 03/08/2019 07:51 | aggiornato 03/08/2019 08:20

Icardi è pronto alla guerra. Simbolica e di calciomercato, s'intende, ma pur sempre guerra. Come se giocasse a Risiko e avesse pescato la carta obiettivo "Convinci Conte a confermarti". E come ogni una partita a Risiko che si rispetti, si prevede lunghissima e piena di difficoltà. Adesso Maurito è arrivato nella fase in cui ha deciso di prendere posizione e giocare a carte scoperte.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport ha comunicato all'Inter di voler restare e non essere più disposto a prendere in considerazione eventuali offerte, dal momento che sarebbe scaduta la deadline che si era posto come data ultima per poter cambiare vita. Anche perché questo, a livello familiare, non sembra essere il momento migliore per farlo.

Secondo gli ultimi rumors di cronaca rosa, infatti, Wanda Nara sarebbe di nuovo incinta e ciò rappresenterebbe un elemento da tenere assolutamente in considerazione nell'ottica delle scelte di Mauro Icardi per il suo futuro. Lui è convinto di poter convincere Antonio Conte e conquistare così il suo obiettivo, ma sia il tecnico che la società sono stati chiarissimi al riguardo: "Per te le porte sono chiuse". Ecco perché si va verso la guerra. Simbolica e di calciomercato, sì, ma pur sempre guerra.