Il centrocampista croato è in uscita dalla Lazio, ma Inzaghi vorrebbe tenerlo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 03/08/2019 11:08 | aggiornato 03/08/2019 11:13

Nell'amichevole contro il Bournemouth giocata ieri in Inghilterra dalla Lazio, Milan Badelj è stato il migliore in campo insieme a Joaquin Correa. Il centrocampista, titolare per l'assenza di Lucas Leiva, ha messo in mostra tutte le sue qualità, prendendo per mano la squadra biancoceleste e gestendo la manovra. Proprio per questi motivi Simone Inzaghi nelle ultime settimane sta tentando di toglierlo dal calciomercato, provando a convincerlo a restare nella Capitale.

L'idea del finalista negli ultimi Mondiali con la sua Croazia, però, non sembra così convinto e starebbe spingendo per un ritorno a Firenze.

Nei giorni scorsi il ds della Fiorentina Pradè aveva chiuso all'opzione, spiegando di non voler ricomprare un giocatore perso solo un anno fa a parametro zero. Le indiscrezioni che arrivano dal Corriere dello Sport, però, parlano di una trattativa di calciomercato attualmente in corso, con i viola che vorrebbero il giocatore in prestito, mentre la Lazio sarebbe disposta a cedere solo a titolo definitivo per circa 7 milioni.