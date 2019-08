Fiorentina, nuovi passi in avanti per il ritorno di Badelj

È fatta per lo scambio Cancelo-Danilo: Paratici a Londra per chiudere

Per quanto riguarda le cifre dell'affare, il Manchester City darà alla Juventus un conguaglio di circa 35 milioni oltre al cartellino di Danilo per portare Cancelo alla corte di Guardiola. Con l'ex Valencia che saluta i bianconeri dopo solo una stagione.

Juventus e Manchester City hanno trovato finalmente l'accordo per lo scambio Cancelo-Danilo . A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che svela come nelle prossime ore Fabio Paratici volerà a Londra per chiudere l'affare.

