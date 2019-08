L'argentino va via con una magia a due avversari e poi di sinistro deposita il pallone in rete, realizzando la sua doppietta personale.

2 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 03/08/2019 11:52 | aggiornato 03/08/2019 11:57

Nell'amichevole contro il Bournemouth ha realizzato una doppietta, Joaquin Correa. L'argentino della Lazio è sicuramente uno dei protagonisti di questa estate per la squadra biancoceleste, confermandosi molto più cinico in zona gol rispetto all'anno scorso.

"El Tucu", come viene soprannominato, è andato a segno pure contro gli inglesi, con due gol di sinistro uno più bello dell'altro.

Il primo con un tocco da distanza ravvicinata che ha fatto passare il pallone in mezzo alle gambe del portiere, il secondo con una vera e propria magia, andando via con il tacco a due avversari in un fazzoletto e depositando subito dopo la palla in rete. Una gol meraviglioso, da vedere e rivedere, che mette in evidenza tutta la qualità del giocatore della Lazio.