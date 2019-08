A quel punto Messi , oltre ad aver disertato la cerimonia di premiazione, aveva preso chiaramente posizione contro il massimo organismo del calcio sudamericano: "Non possiamo fare parte di questa corruzione". La squalifica impedirà a Leo di prendere parte alle amichevoli contro Cile, Messico e Germania in programma rispettivamente il 5 e 10 settembre e 9 ottobre. L'Argentina presenterà comunque ricorso.

Una competizione, tra l'altro, conclusa con la finalina per il terzo posto contro il Cile, in cui la Pulce era stato espulso per via di un alterco con Medel, che aveva portato l'arbitro a espellere entrambi i capitani.

La decisione è arrivata: 3 mesi di squalifica e multa da 50mila euro per Leo Messi, condannato per le dure parole nei confronti della Conmebol rilasciate subito dopo l'eliminazione dell'Argentina dalla Copa America.

