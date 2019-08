Borussia Dortmund e Bayern Monaco in campo sabato 3 agosto alle 20.30.

02/08/2019

Se per la Serie A bisognerà attendere il 24 agosto, il calcio internazionale non si ferma neanche d'estate. Sabato 3 agosto, infatti, Borussia Dortmund e Bayern Monaco scendono in campo nel match che vale la Supercoppa di Germania 2019.

Da un lato la squadra di Kovac, che ha vinto la Bundesliga nella stagione scorsa ed anche la Coppa di Germania; dall'altro c'è il Borussia Dortmund di Lucien Favre, secondo classificato in campionato, che vorrebbe iniziare la stagione con la vittoria del trofeo.

Supercoppa di Germania 2019, le probabili formazioni

Getty Images Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Witsel, Delaney; Sancho, Brandt, Reus; Alcacer.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Pavard, Alaba; Tolisso, Thiago; Müller, Goretzka, Davies; Lewandowski.

Supercoppa di Germania 2019, dove vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco in TV e streaming

La Supercoppa di Germania 2019 si gioca sabato 3 agosto alle 20.30 al Westfalenstadium di Dortmund tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. La gara sarà visibile in diretta TV su Sky su Sky Sport Football, canale 203 del satellite. Per vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco in streaming basta collegarsi a Sky Go, la piattaforma di streaming riservata agli abbonati Sky, oppure, in alternativa, a NOW TV, la web TV sempre di Sky in abbonamento.

Supercoppa di Germania 2019, quote e pronostico

Per la Supercoppa di Germania 2019 i bookmaker indicano come favorito il Bayern Monaco. La squadra di Kovac raggiunge la quota massima di 2.21 su BetClic. Il Borussia tocca invece quota 3.34 su PlanetWin. Ecco le quote 1X2 della Supercoppa di Germania 2019:

Bwin

1: 3.2

X: 3.5

2: 2.1

Betclic

1: 3.2

X: 3.78

2: 2.21

PlanetWin

1: 3.34

X: 3.55

2: 2.13

Snai

1: 3.2

X: 3.65

2: 2.15