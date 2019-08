Rafael Leao: "Il Milan era la mia squadra preferita alla PlayStation"

Sono venuto qui per dare il massimo, per aiutare la squadra a prescindere dal ruolo che mi darà il mister. Sono veloce e mi piace puntare l'uomo. Mi piace fare assist ma segnare gol fa parte anche del mio bagaglio tecnico. È importante dare una mano e giocare per la squadra, non sono individualista. Mi piace giocare con due attaccanti: uno rimane più fermo, l'altro ha più libertà di svariare. Piatek è un ottimo attaccante, ha fatto vedere tutto il suo valore al Genoa e al Milan si è confermato

Spero di aiutare Piatek facendo tanti assist. Più gol farà lui, meglio andrà la squadra e io sono qui per far sì che il Milan possa raggiungere grandi obiettivi

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK