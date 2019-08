Arriva la replica dei Citizens alle parole del manager tedesco.

02/08/2019

"Abbiamo investito tanto in questa squadra, ma non siamo in un mondo di fantasia in cui possiamo fare ciò che vogliamo. Ci sono solo quattro squadre che possono farlo: Real Madrid, Barcellona, Manchester City e PSG".

Queste le parole pronunciate dal manager del Liverpool, Jurgen Klopp, prima dell'amichevole persa 3-0 contro il Napoli di Carlo Ancelotti.

Dichiarazioni che ovviamente hanno fatto rumore e hanno portato il Manchester City a rispondere al tedesco. Il dirigente dei Citizens Omar Berrada ha dichiarato:

Le parole di Klopp ci hanno un po' sorpreso. Sia chiaro, non siamo arrabbiati, ma troviamo molto curioso il fatto che venga sottolineato quanto spendiamo noi. A noi va benissimo che loro spendano. Non so perché lui debba guardare quello che fanno altre squadre

Berrada ha poi concluso: