di Redazione Fox Sports - 02/08/2019 14:25 | aggiornato 02/08/2019 14:30

Brutte notizie per il tecnico dell'Inter Antonio Conte. Durante l'ultimo allenamento dei nerazzurri è finito ko uno degli ultimi arrivati, Diego Godin, che in estate si è svincolato dall'Atletico Madrid per volare in Italia.

L'uruguaiano si è immediatamente sottoposto ad esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano dai quali è emerso che ha rimediato una distrazione muscolare del retto anteriore delle coscia sinistra.

Non si conoscono ancora i tempi di recupero, ma sicuramente Godin salterà le amichevoli contro Tottenham e Valencia in programma rispettivamente il 4 e il 10 agosto. A rischio anche la sua presenza per la prima giornata di Serie A che il 26 agosto vedrà Lautaro Martinez e compagni scendere in campo a San Siro contro la neopromossa Lecce.