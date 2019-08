Il pilota britannico ha analizzato la possibilità di avere nei prossimi anni l'olandese come compagno di team ed è favorevole a condividere il box con lui.

di Antonio Russo - 02/08/2019 20:31 | aggiornato 02/08/2019 23:35

Lewis Hamilton negli ultimi anni si è sensibilmente avvicinato ai record, apparentemente inarrivabili, di Michael Schumacher stabiliti in Formula 1. Il pilota britannico è a 2 titoli iridati dal tedesco e soprattutto a 11 sole lunghezze dal record di vittorie dell'ex Ferrari che in tutto vinse 91 gare nella sua sfavillante carriera.

Già suo, invece, il primato di pole (87), a più 19 su Michael Schumacher. Il tedesco però sembra ancora lontano per quanto concerne il numero di giri veloce in gara con ben 77 best lap contro i 43 di Hamilton.

Nonostante questi numeri pazzeschi però molte volte si è discusso se tutto questo fosse frutto del talento del pilota o della straordinaria vettura a sua disposizione. Mercedes, in fondo ha portato al Mondiale anche il suo compagno di team Rosberg negli anni passati, dimostrando di fatto di aver messo in piedi un progetto nel totale vincente.

Valtteri Bottas rischia di salutare la Mercedes a fine anno

Hamilton: "Mi trovo bene con Bottas"

Negli ultimi giorni si è ventilata nel paddock la possibilità di vedere nei prossimi anni l'irruenza e il talento giovanile di Max Verstappen in Mercedes, accanto proprio a Lewis Hamilton. Il britannico parlando a Marca non si è sottratto a discutere della questione.

Onestamente non ho problemi. Come ho sempre detto mi piace lavorare con Valtteri e non so come sarebbe per la squadra gestire certe dinamiche che si verrebbero a creare tra me e Max.

Attualmente Bottas ha un contratto con scadenza dicembre 2019 e ci sono davvero tanti giovani dell'Academy Mercedes a spingere per prendere possesso del suo volante. In particolare Ocon potrebbe sostituirlo, ma l'ipotesi Verstappen naturalmente stuzzica la fantasia di dirigenti e tifosi del marchio di Stoccarda. Hamilton da par suo non sembra avere nulla in contrario.