Tante, tantissime novità per la modalità regina del titolo EA Sports, che offrirà diverse features per rendere l'esperienza di gioco ancor più esclusiva.

di Massimiliano Rincione - 02/08/2019 14:28 | aggiornato 02/08/2019 14:33

Tante, tante novità per l'Ultimate Team di FIFA 20. Nelle ultime ore, infatti, EA Sports ha annunciato - tra le altre cose - diverse nuove Icon pronte a fare il loro ingresso nel nuovo titolo calcistico della software house nordamericana, che sbarcherà negli scaffali il 27 settembre prossimo con l'aggiunta della ormai noto Volta Football, l'erede morale di FIFA Street che permetterà agli utenti di tutto il mondo di disputare delle partite tra tetti di grattacieli, strade suburbane e altre località cittadine creando il proprio avatar o utilizzando giocatori realmente esistenti.

Earn XP. Level up. Get rewards.



➡️ Move up through the levels each Season to unlock better rewards in Season Objectives

➡️ Work towards your Milestone Objectives at your own pace



See more on Objectives in #FUT 20: https://t.co/aERUKClosF pic.twitter.com/9QKVIJSzf2 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 31, 2019

Entrando nello specifico della modalità regina del titolo, invece, importantissima sarà l'introduzione di FUT Friendlies, che offrirà ai videogiocatori l'opportunità di cimentarsi in delle amichevoli classiche oppure con dei regolamenti speciali in stile House Rules. Saranno introdotti, poi, gli obiettivi stagionali, che attraverso un sistema basato sui punti esperienza consentiranno agli utenti di conquistare vari rewards sulla base di quanto di buono fatto in game. Season one che avrà il via al 19 settembre, data in cui gli utenti EA Acess potranno sin da subito cominciare a tastare con mano tutte queste novità. Anche tutti gli altri obiettivi offriranno l'attribuzione di punteggio xp, utile ai fini del conseguimento dei vari premi.

New in #FUT 20 ⬇️



⚽ Season Objectives

⚽ FUT Friendlies

⚽ New Customization options

⚽ New Squad Management

⚽ Squad Battles Enhancements



Get all the details: https://t.co/2pka2ArGcj pic.twitter.com/7HA2qHJWLL — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 31, 2019

Sul fronte personalizzazione, invece, basti sapere come sarà possibile metter mani anche su features come striscioni, temi per lo stadio, esultanze e addirittura stemma, che potrà essere totalmente creato ex novo dagli utenti. Migliorata anche l'interfaccia della gestione squadra, che su FIFA 20 Ultimate Team offrirà una schermata più pulita ed intuitiva. Per quanto riguarda il menù di azione giocatore, invece, la novità viene rappresentata dal menù radiale che offrirà l'opportunità di effettuare tutte le azioni - dalla vendita all'utilizzo dei consumabili, fino alle istruzioni personalizzate - direttamente da lì. Su Squad Battles, invece, è rimosso il limite di tempo per gli aggiornamenti, con la modalità che potrà offrire un massimo di 10 aggiornamenti settimanali da effettuare ogni volta che il giocatore lo riterrà opportuno. Il totale delle gare settimanali, dunque, toccherà quota 40.

FIFA 20: Zinedine Zidane, in foto assieme a Carlo Ancelotti, sarà l'uomo copertina dell'Ultimate Edition ed una delle nuove Icon del titolo.

FIFA 20: Zidane uomo copertina dell'Ultimate Edition

Non solo Ultimate Team, però, al centro dei discorsi sulle novità legate a FIFA 20: come ampiamente pronosticabile, dati gli indizi social, Zinedine Zidane è stato scelto come uomo copertina della Ultimate Edition. La leggenda del calcio francese, ex di Bordeaux, Juventus e Real Madrid e attuale allenatore dei Blancos, entra dunque tra le braccia di EA Sports diventando anche una Icona del titolo. Icone che, tra l'altro, sono state aggiornate con tanti nuovi ingressi, con molti che verranno però annunciati soltanto nelle prossime settimane. Tra quelle già ufficiali, però, non possiamo non menzionare Il Maestro Andrea Pirlo e Didier Drogba!