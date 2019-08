Secondo i bookmaker, i favoriti per la gara sono gli uomini di Guardiola, con la quota del 2 che arriva a 1.96 su BetClic. Sempre su BetClic, l'1 del Liverpool è quotato 4. Ecco le quote 1X2 e il pronostico di Liverpool-Manchester City:

Il Community Shield 2019 tra Liverpool e Manchester City si gioca domenica 4 agosto alle ore 16 a Wembley. La gara viene trasmessa in diretta da DAZN, il servizio di streaming in abbonamento. Per vedere Liverpool-Manchester City gratis è possibile attivare il mese di prova gratuito su DAZN. Al termine dei 30 giorni di prova, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Liverpool e Manchester City in campo domenica 4 agosto per il primo trofeo stagionale.

