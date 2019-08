Cina, il debutto di Stephan El Shaarawy

Appuntamento solo rimandato per Stephan, così come quello con il suo primo gol in Chinese Super League. A livello personale, in ogni caso, il debutto dell'attuale calciatore italiano più pagato al mondo è stato abbastanza positivo.

Si è ripetuto circa dieci minuti più tardi con un bel sinistro potente al volo da buona posizione, che però ha trovato la pronta risposta di Dong. Con il passare dei minuti (e un calcio di rigore fallito dagli ospiti) El Shaarawy ha preso sempre più confidenza con i nuovi compagni, deliziando la platea con le sue giocate, tra cui un delizioso colpo di tacco che ha dato avvio a un'azione che per poco non porta al 3-2.

L'allenatore Choi Kang-hee al 62' ha chiamato al Faraone per tentare di correre ai ripari, poco dopo aver subito la rete del pareggio degli ospiti, che con Jean Evrard Kouassi erano riusciti a trovare il 2-2 (il primo tempo si era concluso con un 2-1 in rimonta dei padroni di casa, che avevano recuperato con la doppietta di Kim-Shin-wook la rete del momentaneo vantaggio di Leo Baptistao).

Dopo un'ora di gioco trascorsa in panchina durante la partita tra lo Shanghai Shenhua e lo Wuhan Zall, per Stephan El Shaarawy , con la sua nuova maglia blu numero 22 sulle spalle, è arrivato il momento di debuttare nella Chinese Super League.

