La carriera di Malcom riparte dal campionato russo e per la precisione dallo Zenit di San Pietroburgo. L'uomo che un anno fa fu al centro di un vero e proprio caso di calciomercato legato alla Roma ha deciso di lasciare la Catalogna per risollevare la sua carriera.

Nel luglio 2018 il giocatore brasiliano aveva chiuso per il suo trasferimento dal Bordeaux ai giallorossi, con tanto di un folto gruppo di tifosi riunito e pronto ad accoglierlo festanti all'aeroporto di Fiumicino.

Ma all'ultimo secondo il Barcellona beffò la squadra capitolina, chiudendo la trattativa con i Girondini e annullando di fatto l'accordo con la Roma (che andò comprensibilmente su tutte le furie). Dopo una stagione però molto negativa fra le fila dei blaugrana, Malcom lascia la Spagna per volare in Russia dove lo hanno accolto con un video molto particolare.

L'account Twitter ufficiale dello Zenit San Pietroburgo ha dato l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Malcom dal Barcellona. Nel video con cui la squadra russa presenta il giocatore, c'è anche un riferimento al caso legato al suo mancato arrivo alla Roma.

Nel ripercorrere la carriera dell'esterno offensivo infatti, lo Zenit mette un fotomontaggio del giocatore con la maglia giallorossa mettendo le date della sua militanza fra le fila dei capitolini dal 22 al 23 luglio dello scorso anno.

La "sfida" è stata subito raccolta dall'account inglese della Roma, noto su internet per essere particolarmente abile nella comunicazione specialmente con gli altri club. E ha quotato il tweet dello Zenit rispondendo per le rime.

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league 🙌 Good luck at @fczenit_en 💪 https://t.co/5lCyHAQ0zx