L'obiettivo numero uno dei rossoneri resta Angel Correa, ma resta in piedi anche l'ipotesi De Paul. E spunta il nome del trequartista argentino Matias Zaracho.

di Redazione Fox Sports - 02/08/2019 12:33 | aggiornato 02/08/2019 15:38

Il Milan continua a trattare con l'Atletico Madrid per arrivare ad Angel Correa, ma intanto non abbandona l'idea di acquistare Rodrigo De Paul. Come riportato da Goal, l'argentino vorrebbe cambiare aria per fare un passo in avanti nella sua carriera. Il club bianconero lo valuta 40 milioni di euro, una cifra che i rossoneri vorrebbero sensibilmente abbassare.

Non solo De Paul. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Matias Zaracho, fantasista argentino classe 1998 in forza al Racing Avellaneda, club in cui si è formato calcisticamente. Insomma, Boban e Maldini hanno già pronto un piano B nel caso in cui saltasse definitivamente la trattativa con i Colchoneros per Correa.

E intanto la squadra di Marco Giampaolo è volata a Cardiff dove nella giornata di domani sfiderà il Manchester United nel match valido per l'International Champions Cup 2019. Sarà un testo molto impegnativo che potrà dare indicazioni sul Milan che sta nascendo.