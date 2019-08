Dopo l'arrivo di Leao, i dirigenti rossoneri continuano a dare la caccia all'argentino. I Colchoneros sparano altissimo: 50 milioni. Possibile accordo intorno ai 40-45 milioni.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 02/08/2019 12:38 | aggiornato 02/08/2019 12:43

Il Milan non molla Angel Correa. L’affare Leao non ha chiuso le porte alla trattativa per arrivare all’argentino. I rossoneri sono ancora in corsa e il giocatore continua a manifestare la voglia di sbarcare a Milano. Il Cfo Boban e il ds Massara mantengono il filo diretto con l’agente del fantasista. In via Aldo Rossi si lavora ad un'operazione costosa, ma non impossibile.

Fa muro l’Atletico Madrid. Nonostante Correa non rientri nei piani del Cholo Simeone, il club spagnolo spara alto per il suo cartellino. C’è il Monaco in attesa, garantirebbe anche più soldi di quelli che il Milan avrebbe messo sul piatto (si parla per ora di circa 40 milioni). Sono giorni di attesa.

Dopo gli arrivi di Leao e Duarte, si lavora al colpo argentino. La nuova squadra dell’allenatore Marco Giampaolo è in piena fase di costruzione. Sono stati presi già giocatori importanti, per il gran colpo serve pazienza.

Milan, Correa rimane un obiettivo: si studia nuova offerta

Milan, tutti a lavoro per Correa

Prosegue la trattativa per Angel Correa, il Milan non molla l’argentino e nel frattempo cerca di piazzare André Silva. Ci sono i margini per chiudere la trattativa con l’Atletico Madrid. Gli spagnoli chiedono 50 milioni, i rossoneri sono arrivati sino a 40. Può esserci un punto di incontro economico. Boban e Massara stanno portando avanti la trattativa in prima persona: a Casa Milan hanno recentemente incontrato l’agente del fantasista che continua a rendere nota la sua volontà: sì ad un trasferimento alla corte del Diavolo. Non ne vuole nemmeno sapere di altre offerte, come quella del Monaco, che oltretutto garantirebbe anche una proposta economica migliore. Niente, Angel vuole il Milan, la volontà del giocatore sarà importante.

Milan, Correa non rientra nei piani di Simeone: è lui l'obiettivo per l'attacco

Il lavoro adesso è tutto con l’Atletico Madrid: si studia una nuova proposta, anche se non si vuole arrivare ai 50 milioni richiesti dai Colchoneros. Tavolo apertissimo, perché Correa non è nei primi piani tattici di Simeone. La cessione è più che una possibilità. Ma gli spagnoli vogliono fare cassa e alle loro condizioni. Quando è così serve tempo. Correa-Milan è un affare da seguire con pazienza.