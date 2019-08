Il terzino brasiliano, svincolatosi dal PSG, ha firmato un contratto fino al 2022. Indosserà la maglia numero 10.

di Redazione Fox Sports - 02/08/2019 10:01 | aggiornato 02/08/2019 10:07

Nuova avventura per Dani Alves. Dopo aver collezionato 3 gol e 8 assist in 32 presenze nell'ultima stagione col PSG, il terzino brasiliano classe 1983 ha visto scadere il suo contratto e si è messo in cerca di una nuova squadra. E l'ha ufficialmente trovata: è il San Paolo, con cui ha firmato fino al 2022.

A 36 anni quindi l'ex Barcellona torna in patria, lasciata a 18 anni quando se ne andò dal Bahia per trasferirsi al Siviglia. Indosserà la maglia numero 10. Queste le parole con cui il club l'ha accolto:

È incredibile, ma è qui nel club del suo cuore: benvenuto, Daniel Alves! Il giocatore più vittorioso nella storia del calcio (43 i trofei messi in bacheca in carriera, ndr) ha scelto di tornare in Brasile e giocherà nel San Paolo. Giovedì il club ha deciso di accettare le richieste del calciatore, che ha firmato un contratto valido fino al dicembre 2022

Così il presidente del San Paolo, Carlos Augusto de Barros:

Dani Alves è la personificazione di ciò che vogliamo per il San Paolo. Uno dei giocatori più importanti a livello mondiale, riconosciuto per la sua immensa professionalità, per la sua forte determinazione e il suo desiderio incessante di titoli e vittorie. Inoltre è socialmente impegnato e appassionato per il nostro Paese. Il San Paolo deve vincere a tutti i costi. Ho detto a Dani che un giorno avrebbe giocato qui, nella squadra che ama. Oggi posso dire con orgoglio che ho mantenuto la promessa

