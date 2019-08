Le sue squadre giocano come lui crede, come lui sente che dovrebbero giocare. Credo sia evidente che il Manchester City, da quando lui è lì, stia giocando un calcio in cui si identifica, e questa è la cosa più importante. Poi ogni situazione è diversa, con giocatori diversi. Io mi sento privilegiato ad aver fatto parte del suo Barcellona, una delle migliori squadre di sempre

In futuro proverò a prepararmi per fare l'allenatore anche se, per ora, sento ancora forte quella fiducia e quel desiderio di giocare a calcio

Iniesta si confessa ai microfoni di DAZN. La leggenda del Barcellona, oggi in forza ai giapponesi del Vissel Kobe, ha parlato del suo futuro in cui si vede allenatore:

