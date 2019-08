Barkley ha messo in mezzo un pallone dolcissimo che l'ex Barcellona, coordinandosi in maniera incredibile, ha spedito alle spalle di Stankovic deviandolo con la suola. All'85' Minamino ha firmato il 4-2 su rigore, prima che Batshuayi e ancora Minamino fissassero il risultato sul 5-3. Un match scoppiettante in cui si è preso la scena Pedro Rodriguez Ledesma.

Un gol da vedere e rivedere. E poco importa che si tratti di calcio estivo, il gesto tecnico è da applausi a scena aperta. L'autore della magia in questione è Pedro, stella del Chelsea di Frank Lampard che ieri ha battuto 5-3 il Salisburgo in amichevole.

