Dopo aver visto sfumare Pépé, gli azzurri restano in corsa per James Rodriguez ed entrano in lizza per l'ivoriano del Crystal Palace.

Il Napoli guarda sempre in Costa d'Avorio. Dopo le difficoltà per James Rodriguez, c'era stato il tentativo per Pépé, sfumato, con il passaggio dell'ivoriano al Lille. Negli ultimi tempi sta incontrando molti ostacoli il calciomercato del Napoli di Ancelotti, alla ricerca di un gran colpo da regalare a Carlo Ancelotti.

Per il colombiano del Real Madrid non è ancora detta l'ultima parola, ma chiaramente gli uomini di De Laurentiis si stanno muovendo anche per delle piste alternative. L'ultimo nome, lanciato dal Daily Mail, porta proprio al connazionale di Pépé, Wilfried Zaha.

Secondo quanto si legge sul portale inglese, l'attaccante esterno del Crystal Palace sarebbe finito nel mirino di calciomercato del Napoli. Un nome a sorpresa, che entra in corsa nella lista degli obiettivi partenopei. Zaha, che nell'ultima stagione in Premier League ha concluso con un bottino personale di 10 gol e 10 assist, è stato seguito nelle ultime settimane dall'Arsenal, che poi ha deciso di puntare forte su Pépé.

Wilfried Zaha obiettivo di calciomercato del Napoli

Questo però non ha cambiato le idee dell'ivoriano dei Glaziers, che avrebbe già comunicato al club le sue intenzioni di lasciare per compiere un salto di qualità e iniziare a giocare per una squadra di Champions League.

A differenza dell'Everton, altra squadra molto interessata a lui, il Napoli di Ancelotti potrebbe esaudire il suo desiderio e per riuscirci sembra essere intenzionato a mettere sul piatto ben 65 milioni di euro.

Viste le difficoltà che continuano a esserci per la trattativa di calciomercato con il Real Madrid per James Rodriguez e quella con l'Inter per Mauro Icardi ancora in fase embrionale, alla fine potrebbe essere proprio Zaha il nuovo colpo che De Laurentiis potrebbe regalare ad Ancelotti per rinforzare la squadra e continuare a coltivare il sogno di competere con la Juventus per la vittoria dello scudetto. Un tassello da ben 65 milioni di euro.