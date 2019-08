Intanto il Lecce sta per abbracciare tre nuovi acquisti. Il ds Meluso ha infatti chiuso col Sassuolo le operazioni legate a Babacar, Dell'Orco e Goldaniga (da capire per tutti e tre la formula del trasferimento).

Ma il club pugliese, che ha appena acquistato Gabriel, ha fatto sapere al giocatore che attualmente per lui non c'è posto nella rosa di Fabio Liverani. E così all'estremo difensore, che nell'ultima stagione ha giocato 48 partite subendo 64 gol, non resta che aspettare e valutare la proposta di rinnovo ricevuta dallo Standard.

Una chiamata inaspettata. L'ha ricevuta il neopromosso Lecce da Guillerme Ochoa, portiere dello Standard Liegi e della Nazionale messicana che ha compiuto 34 anni lo scorso 13 luglio. Ochoa vorrebbe provare un'esperienza in Italia, paese che ama e in cui vorrebbe vivere a fine carriera.

