Icardi non molla: se non sarà Juventus, rimarrà all'Inter

Danilo era stato un obiettivo di mercato dell'Inter prima ancora che venisse ufficializzato Antonio Conte come nuovo allenatore. Poi la pista è stata abbandonata perché il giocatore non è stato ritenutto adatto al 3-5-2 dell'ex ct. Ora il classe 1991 potrebbe finire alla corte di Maurizio Sarri.

Una condizione, questa dell'inserimento dell'ex Real Madrid, che i Citizens avevano posto già in passato, scontrandosi però sempre con il rifiuto dei bianconeri. Adesso invece le carte in tavola sembrano cambiate e il ds juventino Paratici pare intenzionato a ragionare su queste basi.

