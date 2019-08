Icardi non molla: se non sarà Juventus, rimarrà all'Inter

Intanto però ha fatto sapere allo United - riporta Sky Sport - che per trasferirsi in Inghilterra vuole 10 milioni di euro netti a stagione. Attualmente ne guadagna circa 7, per lui sarebbe quindi un bel passo avanti.

Ore decisive. A momenti potrebbero arrivare notizie importantissime sullo scambio tra Juventus e Manchester United che porterebbe Paulo Dybala in Premier League e Romelu Lukaku in Serie A. L'accordo tra i due club è pressoché trovato: c'è intesa sulla valutazione dei due giocatori (l'argentino 100 milioni di euro e il belga 85).

