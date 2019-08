Nonostante i Viola e l'Inter avessero già trovato l'accordo, il centrocampista ha deciso di tornare in Sardegna. Affare vicino alla chiusura.

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Radja Nainggolan alla Fiorentina ma come spesso è accaduto in questa sessione di calciomercato, l'ennesimo ribaltone ha cambiato una trattativa che pareva ormai a un passo dalla conclusione ufficiale.

L'ex giocatore della Roma ha infatti gentilmente declinato la corte della società di Commisso perché in caso di partenza dall'Inter, la sua destinazione favorita è e rimarrà sempre quella che lo porta al Cagliari.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Nainggolan avrebbe di nuovo rifiutato la possibilità di partire per una squadra italiana che non sia quella sarda (prima della Fiorentina ci aveva provato la Sampdoria di Ferrero) e ora ha chiarito definitivamente la sua volontà: andrà a giocare in rossoblu anche per ragioni strettamente personali.

Stando alle notizie di Sky Sport, Pradé aveva incontrato Beltrami (agente di Nainggolan) e aveva raggiunto l'intesa sia per l'ingaggio sia per la formula del suo acquisto dall'Inter che sarebbe avvenuto in prestito. Il belga sembrava convinto ma oggi ha fatto retromarcia chiedendo alla sua attuale dirigenza di accontentare il suo desiderio di tornare al Cagliari. Ausilio e Marotta hanno acconsentito e sono scattati subito i contatti con la società sarda.

L'Inter e il Cagliari stanno infatti trattando in questi minuti per trovare la formula adatta per il ritorno dell'ex centrocampista della Roma nell'isola. La volontà di tutte le parti in causa c'è quindi la trattativa va avanti spedita, con la Fiorentina ormai consapevole di aver incassato il rifiuto del giocatore e Nainggolan pronto a riabbracciare una tifoseria che lo ha sempre amato.

L'affare si dovrebbe concretizzare nelle prossime ore con l'Inter che riuscirebbe finalmente a piazzare uno dei suoi esuberi di lusso insieme a Mauro Icardi, ultima grande gatta da pelare di calciomercato rimasta per Marotta e Ausilio.