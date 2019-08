Il centrocampista uruguaiano ha giocato l'ultima partita con gli Xeneizes in Libertadores contro l'Atletico Paranaense: adesso volerà in Italia per firmare con i sardi.

di Redazione Fox Sports - 01/08/2019 12:24 | aggiornato 01/08/2019 12:29

Ha giocato l'ultima partita con il Boca Juniors e ora volerà in Italia per firmare col Cagliari. Il match di Copa Libertadores vinto 2-0 contro l'Atletico Paranaense, valido per il ritorno degli ottavi di finale (all'andata gli argentini si erano imposti 1-0) e andato in scena a La Bombonera, ha coinciso con l'addio di Nahitan Nandez.

Il centrocampista uruguaiano classe 1995 si è congedato a fine partita tra le lacrime prima di salire su un aereo diretto in Italia. La sua prossima squadra si chiama Cagliari, che per acquistarlo spenderà circa 16 milioni di euro.

Quella per il sudamericano è stata una trattativa estenuante, come rivelato dal presidente dei sardi Giulini. Alla fine però il patron degli isolani ha avuto la meglio e ora sta per regalare al suo tecnico Maran un jolly di centrocampo bravo in fase recupero e di costruzione.