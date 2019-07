Il club bianconero ha le idee molto chiare. Tramite l'EuroCup o una wild card, le "V Nere" desiderano ardentemente tornare sul palcoscenico continentale che le ha viste protagoniste a cavallo del nuovo millennio.

31/07/2019

La costruzione della squadra lo fa capire. Certamente, a livello di tasso tecnico, è una delle più forti dell’EuroCup degli ultimi anni. Ogni settimana che passava, gli attuali campioni in carica della Basketball Champions League hanno aggiunto altri tasselli ad una buona base: i lunghi Julian Gamble (da Nanterre) e Vince Hunter (ex AEK Atene), mentre rispettivamente da Cremona e Cantù sono arrivati l’ala Giampaolo Ricci e la guardia Frank Gaines, senza dimenticare Kyle Weems dal Tofas Bursa e Aleksej Nikolic da Udine.

Un’estate che ha visto il roster quasi totalmente rivoluzionato. Salutano nell’ordine Punter, Taylor, Martin, Qvale, M’Baye, e Kravic, e anche il capitano Aradori è molto vicino alla separazione con il club. Addii che preparano lo spazio ai grandi arrivi. Il primo è Milos Teodosic. Il suo approdo ha monopolizzato le attenzioni di stampa, tifosi e addetti ai lavori. Un autentico crack per il basket italiano, che restituirà tanta qualità al massimo campionato insieme ad un altro campione come Sergio Rodriguez, da quest’anno all’Olimpia Milano. Assieme a lui aggregherà alla squadra il suo connazionale Stefan Markovic. Accordo negli scorsi giorni con l’esterno ex Khimki Mosca per una stagione con opzione per quella successiva. Una coppia che ha conquistato l’argento olimpico e mondiale con la Serbia.

Ci siamo. Ecco una squadra che punta a tornare ai vertici in Italia, andando a contendersi lo scudetto principalmente con la nuova Olimpia Milano di Ettore Messina, roster che quanto mai stavolta promette fuoco e fiamme in ogni competizione. Sergio Rodriguez, Shelvin Mack e Michael Roll sono solo alcuni dei nomi messi in campo dalle “scarpette rosse”, che hanno rinunciato anche a gente come Nunnaly e soprattutto Mike James. Si riaccenderà una storica sfida, e il basket italiano non potrà che trarne beneficio. Ma la Virtus vuole di più. C’è anche l’Europa a cui rivolgere lo sguardo.

La scelta di Teodosic

Perché un giocatore di alto livello ha scelto una competizione meno in vista dell’Eurolega? Quesito più che lecito. La Virtus Bologna giocherà la prossima stagione in Eurocup, e Teodosic perderà il treno di un'altra annata nel principale torneo europeo, dove dal punto di vista personale il serbo potrebbe chiudere la carriera in qualità di miglior realizzatore, assistman, tiratore da tre punti, e così via.

Vincere in Eurocup potrebbe significare ben poco per lui, un grande talento che è destinato ad illuminare l’Eurolega nel momento topico della sua carriera. Anche perchè non è più così giovane (32 anni), ma ha ancora tempo a sufficienza per raggiungere i suoi record personali, restando così nella storia della competizione.

La risposta è presto detta. Il playmaker serbo ha accettato l’offerta delle V nere, un contratto triennale da 6.5 milioni di euro, senza clausole di alcun tipo. Dopo la fine di un’esperienza NBA ai Clippers mai esplosa del tutto, il suo arrivo è dovuto al forte legame con Sasha Djordjevic, suo allenatore in nazionale serba e suo prossimo coach in bianconero. Ma anche dalle ambizioni della stessa società, che punta all’ingresso in Eurolega proprio attraverso l’EuroCup.

Virtus, progetto a lungo raggio

La decisione di disputare l’EuroCup in questa stagione non è stata affatto casuale. Dopo aver trionfato nella Basketball Champions League, la Virtus non si accontenterà di partecipare alla fase a gironi, vincere in qualche partita e tornare mestamente a casa. L’obiettivo è raggiungere la finale, che da quest’anno garantirà anche alla perdente la qualificazione in Eurolega, a dispetto delle scorse annate in cui ad ottenere l’accesso era solamente la squadra che sollevava il trofeo al cielo. E se non dovesse riuscirci, la società in questi giorni si sarebbe già cautelata richiedendo a gran voce una delle tre wild card da assegnare nel 2020/21.

Gli addetti ai lavori indicano la Virtus Bologna come grande favorita per riuscire ad arrivare fino in fondo. Può contare su un allenatore di grande caratura come Djordjevic, che sarà alla guida di un roster completo, fatto di esperienza e qualità. A meno di incidenti di percorso, quali mancanza di chimica di squadra, infortuni o altro, raggiungerà i vertici della competizione, a cui sono accreditate soprattutto Lokomotiv Kuban, Unics Kazan e Unicaja Malaga.

Un altro aspetto principale riguarda il budget. Ben 15 milioni di euro, di cui 9 dedicati al monte ingaggi. Una somma decisamente enorme, che si ingigantisce se si pensa soltanto che nello scorso anno lo Zalgiris Kaunas ha raggiunto i 10,7 milioni, mentre club più virtuosi di Eurolega si attestavano a poco più di tale cifra: 15 per Panathinaikos e Olympiakos, 16 per Baskonia e 18 per l’Efes, che ha raggiunto la finale di Eurolega. Ancora più impetuoso il confronto con i club in fondo alla classifica di Eurolega: Gran Canaria spendeva 10 milioni, Buducnost e Darussafaka 6 ciascuno.

La questione è chiara. La Virtus vuole proiettarsi in una nuova vecchia dimensione, quella che ha regalato tante gioie al popolo bianconero: il ritorno nel basket che conta, il ritorno in Eurolega nel 2020/21.