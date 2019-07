A metà agosto è previsto un meeting a Liverpool tra i grandi club per discutere della riforma della Champions League: per PSG e Barcellona sarà l'occasione giusta per discutere il futuro dell'attaccante brasiliano.

31/07/2019 11:23

Con agosto ormai alle porte e un solo mese prima della chiusura ufficiale del calciomercato estivo, continua a restare in bilico il futuro di Neymar, stella del PSG che ormai da tempo vive una situazione da vero e proprio separato in casa con il club che nell'estate del 2017 lo portò a Parigi dopo aver pagato la clausola-monstre da 222 milioni di euro che lo legava al Barcellona.

Ed è proprio al Barcellona che Neymar vorrebbe tornare entro la fine di agosto: dopo essersi pentito della scelta fatta a suo tempo, disilluso dalla solidità del progetto del club parigino, il brasiliano desidera ardentemente tornare a indossare la camiseta blaugrana per andare a completare un attacco da sogno che oltre a lui comprenderebbe anche Luis Suarez, Antoine Griezmann e Sua Maestà Lionel Messi.

Un sogno che forse è destinato a rimanere tale: nonostante i segnali sul ritorno del figliol prodigo non siano mancati - soprattutto da parte di O Ney, che ha spesso ricordato i bei tempi vissuti in Catalogna sminuendo l'esperienza francese - il dialogo tra PSG e Barcellona non è mai decollato. I due club non sono mai riusciti a trovare un'intesa economica che soddisfi entrambi, e mentre il tempo scorre rimane una data da cerchiare in rosso sul calendario: il 16 agosto, quando a Liverpool i presidenti di entrambe le società si incontreranno da vicino e potranno fare il punto sulla vicenda.

Dopo aver "tradito" il Barcellona nel 2017, trasferendosi al PSG, quest'estate Neymar spera di compiere il percorso inverso e tornare in blaugrana.

Neymar, PSG e Barcellona decidono il 16 agosto: spunta il Real

Secondo Mundo Deportivo, infatti, sarà il giorno successivo a Ferragosto che l'intricata questione di calciomercato legata a Neymar potrà sbloccarsi, in un senso oppure nell'altro: quel giorno andrà infatti in scena in Inghilterra un incontro tra i club più importanti d'Europa, chiamati a discutere la possibile riforma della Champions League a partire dal 2024. L'occasione ideale per i presidenti di PSG e Barcellona, Al-Khelaifi e Bartomeu, di incontrarsi faccia a faccia e decidere il futuro del brasiliano.

La situazione, al momento, è di totale stallo: il PSG continua a considerare Neymar un giocatore di sua proprietà, e dopo la durezza mostrata nelle prime settimane di mercato sembra orientato a reintegrarlo in rosa. Prove evidenti di questa nuova linea di condotta sono il tentativo del ds Leonardo di convincere il calciatore a sposare ancora la causa parigina e le parole del tecnico Tuchel, che ha recentemente detto di ritenere O Ney parte integrante della squadra a disposizione per la stagione che sta per cominciare.

Il Barcellona, d'altra parte, non ha bisogno di Neymar: la rosa che il club catalano ha messo a disposizione di Ernesto Valverde contempla già un tridente offensivo da sogno, quello formato da Messi, Suarez e dal nuovo arrivato Griezmann. O Ney sarebbe la ciliegina sulla torta, qualcosa in più, un lusso che i blaugrana si concederanno soltanto se si paleseranno le giuste opportunità di mercato.

Tradotto: il Barcellona cercherà di arrivare a Neymar soltanto se lo stesso giocatore romperà definitivamente con il PSG e se il club francese accetterà di privarsene alle condizioni dettate da Bartomeu, che non prevedono un esborso economico ma soltanto contropartite tecniche comunque importanti. Rakitic, Umtiti e Coutinho sono i calciatori che potrebbero trasferirsi a Parigi in cambio di O Ney, mentre ragioni di bilancio escludono l'inserimento di soldi nella trattativa.

Futuro in 7 giorni: l'11 agosto parte la Ligue 1, il 16 incontro tra PSG e Barça

Stando così le cose Neymar potrebbe iniziare la stagione in Ligue 1: l'11 agosto il PSG esordirà in campionato al Parco dei Principi contro il Nimes e Tuchel potrebbe persino schierare il brasiliano titolare. Sarebbe l'occasione per il club di Al-Khelaifi di valutare la risposta del pubblico, che potrebbe applaudire la stella brasiliana oppure coprirla di fischi: a quel punto il futuro dovrebbe essere decisamente più chiaro, e in caso di reazione negativa aprire a un ritorno del giocatore al Barcellona.

Attenzione però: il club catalano aspetta l'occasione giusta per colpire e prendere O Ney alle proprie condizioni ma allo stesso tempo corre il rischio di essere beffato dal rivale di sempre, il Real Madrid, che non ha ancora mollato la presa su Neymar. Zidane considera il brasiliano meno importante di Pogba nel suo progetto tattico, ma la difficile trattativa per il francese con il Manchester United e i recenti passi falsi in amichevole delle merengues potrebbero spingere il club di Florentino Perez a cambiare strategia.

In questo caso il Real dirotterebbe i soldi destinati a Pogba su Neymar, andando a prendere uno dei migliori calciatori sul pianeta e corrispondendo al PSG la cifra richiesta, che nel frattempo è scesa da 222 a 180 milioni di euro. Molto dipenderà anche da alcune cessioni da parte delle merengues - oltre a Bale resta in ballo anche Isco - ma la sensazione è che il Barcellona debba guardarsi dall'inserimento del club di Perez, che acquistando il brasiliano sposterebbe nuovamente gli equilibri del calcio europeo e mondiale.