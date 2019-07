Nato nel 1989 e ispiratosi all'Inter, il piccolo club a conduzione familiare ha scalato tutti i gradini della piramide calcistica francese fino ad approdare in seconda serie e non intende fermarsi: una storia unica.

di Simone Cola - 31/07/2019 16:54 | aggiornato 31/07/2019 16:59

Sette maggio 2000, stadio Saint Denis: il Nantes sconfigge in rimonta il Calais per 2-1, conquistando la terza Coppa di Francia della sua storia e interrompendo il sogno di un piccolo club dilettantistico che ha fatto sognare tutto il Paese. Una squadra composta da postini, maestri e operai è arrivata a un passo dal vincere la coppa nazionale, catalizzando l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo con una storia quasi incredibile.

L'impresa viene ripetuta nella stagione 2017/2018: stavolta è il modesto Les Herbiers a raggiungere la finale, impresa straordinaria che ancora una volta viene però frustrata all'ultimo atto, quando la squadra non può niente contro la corazzata PSG, capace di scendere in campo con nomi come Cavani, Di Maria e Mbappé. Si tratta comunque di un traguardo eccezionale, che fa passare decisamente in secondo piano il brillante cammino di un'altra piccola squadra di dilettanti, lo Chambly, sconfitto in semifinale proprio dalla squadra che viene considerata l'erede ideale del Calais.

Dodici mesi più tardi, però, la definizione di "favola calcistica" non può che essere accostato allo Chambly: con il Calais che sopravvive nella quinta serie nazionale e il Les Herbiers che nello stesso anno dell'impresa in Coppa di Francia è retrocesso in quarta divisione, è proprio questo club - che rappresenta un paese con meno di 10mila abitanti nell'Alta Francia - a raccontare una storia incredibile che in questa stagione lo vedrà affrontare, da neo-promosso, la Ligue 2. Senza alcun budget, con uno stadio in prestito e una maglia con ben 10 sponsor.

L'affluenza alle partite dello Chambly si è più che decuplicata nel corso dell'ultimo decennio.

Chambly, il club a conduzione familiare approdato nel professionismo

Un traguardo davvero incredibile per un club che proprio all'alba della sua stagione migliore, quella appena cominciata, festeggia il 30esimo anno di attività. Lo Chambly - letteralmente Football Club Chambly Oise - è una squadra davvero unica, la cui storia merita di essere conosciuta e mandata a memoria soprattutto da chi critica il calcio moderno, ritenendolo incapace di raccontare le favole che un tempo hanno contribuito a rendere questo sport popolare in tutto il mondo.

Fondato nel 1989 dai fratelli Bruno e Fulvio Luzi, calciatori nel panorama dilettantistico francese e di chiare origini italiane, lo Chambly riconosce alla terra d'origine dei suoi fondatori i colori sociali, il nero e l'azzurro dell'Inter tifata da papà Walter, primo presidente e abile nell'accordarsi con le istituzioni locali per trovare uno spazio dove cominciare l'avventura nella piramide calcistica francese.

Che ha inizio in 13esima serie e che vede lo Chambly guadagnarsi immediatamente l'accesso alla serie maggiore: è la prima di 12 promozioni - zero le retrocessioni - che porteranno nel giro di trent'anni questo piccolo club a festeggiare l'ingresso nel calcio professionistico. Un'impresa che definire straordinaria e forse persino riduttivo, basti pensare a come il club è stato condotto nel corso dei suoi primi anni: il presidente, papà Walter, non mancava di dare il proprio contributo in campo e segnò l'ultimo gol in carriera all'età di 53 anni, Fulvio allenava e Bruno era il bomber del club nonché allenatore delle giovanili.

Bruno Luzi, 54 anni, ex bomber pigro ma talentuoso del club da lui stesso fondato insieme al fratello Fulvio e papà Walter, è l'allenatore dello Chambly dal 2001.

L'ascesa è stata lenta ma inarrestabile e ha visto lo Chambly fondersi con molte modeste realtà calcistiche circostanti, mosse che hanno aumentato la portata di un club che comunque non ha mai avuto a disposizione che le proprie idee per emergere. Idee vincenti, dato che nel 1998 arriva la promozione in nona serie. Nel 2010 i nerazzurri si laureano campioni di Piccardia e guadagnano la promozione in quinta divisione, nel 2014 ecco l'accesso al National, la terza serie, anticamera del calcio professionistico.

Ci sarebbe già da essere soddisfatti, ma in realtà è in quel momento che lo Chambly dà inizio al capitolo più importante della sua storia: dopo alcuni buoni piazzamenti in Coppa di Francia ecco l'impresa del 2018, la semifinale raggiunta dopo la clamorosa vittoria sullo Strasburgo in quella che è la notte più bella e allo stesso tempo più triste della storia del club. Proprio mentre la squadra festeggia il successo, firmato da un gol di Lassana Doucouré, scompare infatti il fondatore Walter Luzi, primo presidente e padre dell'attuale numero uno Fulvio e dell'allenatore Bruno.

I quali lavorano in sinergia da sempre e con ottimi risultati: Fulvio Luzi è il presidente del club dal 2001, anno in cui il fratello Bruno chiude la carriera da calciatore (era definito un centravanti indolente ma con un grande fiuto del gol) e siede in panchina. Ancora oggi, all'alba della stagione 2018/2019, i due fratelli ricoprono gli stessi incarichi: l'avventura in Ligue 2 infatti non stravolgerà lo spirito di una realtà che non ha intenzione di fare il passo più lungo della gamba.

L'ex Roma e Bari Tallo la punta di diamante di una squadra senza budget

Ecco perché, ad esempio, il budget destinato al mercato è pari a zero: lo Chambly ha acquistato fino a oggi soltanto calciatori in prestito e messo sotto contratto alcuni svincolati, tra cui spicca l'ivoriano Junior Tallo, vecchia conoscenza del calcio italiano con le maglie di Roma e Bari. Saranno le 3 presenze in Serie A nella stagione 2011/2012 con i giallorossi o le 17 - con 3 gol - in B con i pugliesi, fatto è che nonostante una serie di esperienze fallimentari l'attaccante è oggi considerato da Transfermarkt il calciatore più costoso in rosa, valutato ben 500mila euro.

Una cifra davvero importante considerando che il valore complessivo della rosa si aggira intorno ai 6,5 milioni di euro, il secondo più basso della Ligue 2 ed equivalente al budget annuale del club, talmente basso da aver spinto il braccio destro del presidente, Jean-Michel Rouet, a dichiarare che non ci sono soldi. La soluzione? Una maglia con ben 10 sponsor, qualcosa di mai visto nel calcio professionistico e che grazie alla sua particolarità ha avuto già un risalto mediatico talmente grande da ripagare l'investimento dei partner.

Difficile de voir les bandes du maillot tellement les sponsors sont nombreux ... 😱😱 pic.twitter.com/HfmoAsP8fd — FOOTPACK (@Footpack) July 26, 2019

Un discorso a parte lo merita lo stadio: nel 2010 lo Chambly registrava un pubblico di media inferiore alle 200 unità, nell'ultima stagione molto spesso sono stati più di 3mila i tifosi accorsi a incitare la squadra dei fratelli Luzi. Dato che il piccolissimo impianto locale, lo Stade de Marais, non rispettava gli standard richiesti il club si è trasferito nello Stade Pierre Brisson di Beauvais, circa 40 chilometri più a nord.

12 promozioni, nessuna retrocessione e l'approdo tra i professionisti: il sogno continua

La promozione in Ligue 2 è arrivata grazie al carisma del capitano Thibault Jacques e ai gol del guizzante attaccante Joris Correa, partito quest'estate per unirsi all'Orleans: se Tallo sarà stato in grado di sostituirlo lo sapremo soltanto a fine stagione, ma certo è che nonostante tutte le ovvie difficoltà che aumentano di anno in anno lo Chambly ha cominciato la nuova avventura nel migliore dei modi.

All'esordio in seconda serie, avvenuto lo scorso 26 luglio, i ragazzi di mister Bruno Luzi sono riusciti a sconfiggere il ben più quotato Valenciennes grazie a un gol su rigore del capitano Jacques. Difficile dire come andrà a finire questa incredibile storia, ma certo è che l'avventura dello Chambly non può che toccare il cuore di tutti gli appassionati. Il segreto? Nel 2014 il presidente Fulvio Luzi aveva provato a spiegare la squadra in poche parole, non nascondendo una certa ambizione.

I nostri valori? Altruismo, disciplina, rigore e duro lavoro. La nostra missione non è ancora finita, arriveremo al vertice.

Forse è soltanto un sogno, ma se così fosse non svegliateli. E non svegliateci.