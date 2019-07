Formula 1, scambio Hamilton-Verstappen nel 2021? E la Ferrari...

Iniziano a circolare le prime ipotesi sul mercato piloti in ottica 2021 ed emerge un possibile scambio tra Mercedes e Red Bull. Incognita Vettel.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 31/07/2019 14:32 | aggiornato 31/07/2019 14:37

Il campionato 2019 di Formula 1 è ancora in pieno svolgimento e tanti contratti scadranno solamente l'anno prossimo, ma già si inizia ad ipotizzare qualche scenario in ottica 2021. Tra due stagioni potremo avere non solo novità drastiche nel regolamento tecnico-sportivo, ma anche uno stravolgimento della griglia di partenza.

Tra i piloti che saranno chiamati a valutare il proprio futuro c'è Lewis Hamilton, cinque volte campione del mondo e lanciato verso la conquista del sesto titolo. Lui e la Mercedes in questi anni hanno costituito un binomio perfetto, quasi imbattibile. Le ragioni per proseguire questo matrimonio insieme non mancano, considerando gli ottimi rapporti tra le parti, ma è legittimo pensare che il 34enne driver britannico possa andare alla ricerca di una nuova sfida per il 2021. Lo stesso potrebbe fare Max Verstappen, legato alla Red Bull da tanti anni ma desideroso di poter finalmente lottare per vincere il Mondiale. Il suo futuro dipenderà dalla competitività della scuderia di Milton Keynes.

Da vedere quali saranno le scelte di Mercedes e Red Bull anche per l'altro pilota che dovrà completare la line-up. Valtteri Bottas è in scadenza già a fine 2019 ed è ancora incerto sulla sua permanenza. Ancora più a rischio Pierre Gasly, visto che i suoi risultati sono finora molto deludenti in questo 2019. E non bisogna dimenticare la Ferrari. Sia Charles Leclerc che Sebastian Vettel hanno un contratto in scadenza nel 2020. Ma se la conferma del primo appare abbastanza scontata, invece permangono dubbi sul futuro del tedesco. Ovviamente, sarà interessante valutare pure le scelte degli altri team.

Sebastian Vettel ha un futuro ancora incerto, non è escluso che Daniel Ricciardo possa rimpiazzarlo in Ferrari dal 2021.

Formula 1, mercato piloti 2021: scambio Hamilton-Verstappen e Ricciardo in Ferrari?

Oggi il noto giornalista Giorgio Terruzzi sul Corriere della Sera fa una rivelazione alquanto clamorosa. Infatti, sembra che Mercedes e Red Bull stiano segretamente lavorando ad uno "scambio" Hamilton-Verstappen. Entrambi i piloti avrebbero avuto contatti anche con la Ferrari, la quale però ha deciso di puntare con decisione su Leclerc per il futuro. Dunque non pare esserci l'intenzione di affiancare al giovane monegasco un compagno troppo ingombrante. Ad Hamilton affascinava l'idea di vestire la tuta rossa e lo stesso Verstappen desidera legarsi a un marchio più pesante e prestigioso rispetto a quello Red Bull. Tuttavia, sembra che le porte di Maranello siano chiuse per loro.

Chi affiancherà Leclerc in Ferrari? L'idea è quella di ingaggiare un pilota con esperienza in Formula 1 e il primo nome della lista è quello di Daniel Ricciardo. L'australiano ha 30 anni e ai tempi della Red Bull ha conseguito buoni risultati, ora con la Renault sta faticando maggiormente perché la monoposto non è competitiva. Non gli piace essere considerato una seconda guida, però ha il carattere giusto per poter condividere il box con Charles. Tutto da decifrare il futuro di Vettel, dopo che nelle settimane scorse erano emerse voci inerenti un suo possibile ritiro. Lui ha sempre smentito, ma nel 2020 sarà interessante vedere cosa deciderà di fare. Il suo sogno è quello di vincere col team di Maranello, tuttavia il prossimo potrebbe essere per lui l'ultimo in rosso.

Hamilton ha l'obiettivo di superare i sette titoli mondiali vinti da Michael Schumacher. Nel 2020 può raggiungerli, però per sorpassarli gli piacerebbe guidare una monoposto diversa. La sensazione è che la sua priorità sia comunque quella di tentare di andare in Ferrari e non è ancora detto che il suo sogno non venga esaudito. Oggi è presto per dire con certezza cosa succederà in ottica nel 2021, anche se i primi rumors iniziano a circolare ed è normale immaginare cosa potrà succedere più avanti nonostante ci sia ancora una stagione e mezza da disputare. Tutto può succedere...