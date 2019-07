La FIFA ha comunicato i candidati al premio per miglior allenatore dell'ultima stagione. La cerimonia di consegna si terrà a Milano. Non ci sono italiani presenti.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 31/07/2019 16:56 | aggiornato 31/07/2019 17:01

La FIFA ha stilato la lista dei migliori allenatori della stagione 2018/2019. La cerimonia di consegna del premio “The Best Fifa Football Awards” si terrà a Milano il 23 settembre. La notizia è che nessuno tecnico italiano è presente tra i candidati. Nemmeno Maurizio Sarri vincitore dell'Europa League con il Chelsea. Mentre sono presenti addirittura tre argentini: Mauricio Pochettino, Ricardo Gareca e Marcelo Gallardo.

Il primo è riuscito a condurre il Tottenham in finale di Champions League. Gareca invece nell'impresa di portare il Perù in finale di Coppa America poi persa contro il Brasile per 3-1. Per Gallardo incacellabile la vittoria con il River Plate in finale contro i rivali di sempre del Boca Juniors.

Guida la truppa ovviamente Jurgen Klopp che ha riportato la Champions ad Anfield dopo quattordici anni. Una cavalcata culminata nel trionfo di Madrid, ma che ha nella rimonta contro il Barcellona il momento probabilmente più emozionante. Non può mancare nemmeno Fernando Santos che ha regalato al Portogallo il secondo trofeo internazionale dopo l'Europeo e cioè la Nations League vinta in finale contro l'Olanda.

FIFA Football Awards, la lista dei migliori tecnici

I migliori allenatori della stagione scorsa: possono votare anche i tifosi

Mancano gli italiani. Dunque. Ma non Djamel Belmadi e Tite che hanno portato le rispettive nazionali a vincere le competizioni continentali. Il primo con l'Algeria, il secondo con il Brasile. Presente anche ten Hag che ha guidato il fantastico Ajax fino alle semifinali di Champions e l'allenatore campione del mondo Didier Deschamps.

Se tra gli uomini non spiccano allenatori italiani, Il tricolore viene tenuto alto da Milena Bertolini inserita nella lista dei migliori tecnici di squadre femminili. La ct azzurra vanta un cammino fantastico all'ultimo Mondiale con l'Italia portata, oltre ogni pronostico, ai quarti di finale. Bertolini non è tra le favorite a vincere, ma essere presente tra i top manager è giù un traguardo importante.

La novità riguarda anche i criteri di voto che da quest'anno saranno ammessi. Infatti potranno lasciare la propria preferenza anche i tifosi cliccando da oggi sul sito della FIFA. Oltre ai sostenitori di tutto il mondo, poi, voteranno giornalisti, allenatori e capitani delle nazionali.

🚨 Meet the coaching candidates! 🚨#TheBest Men's Coach nominees:



🇩🇿 Djamel Belmadi

🇫🇷 Didier Deschamps

🇦🇷 Marcelo Gallardo

🇦🇷 Ricardo Gareca

🇪🇸@PepTeam

🇩🇪 Jurgen Klopp

🇦🇷 Mauricio Pochettino

🇵🇹 Fernando Santos

🇳🇱 Erik ten Hag

🇧🇷 Tite



Voting OPEN 👇https://t.co/NRJ9Nz40FC — FIFA.com (@FIFAcom) July 31, 2019

La lista completa dei migliori allenatore 2018/2019