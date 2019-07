Passano il turno Stella Rossa e Copenaghen. I serbi perdono a Helsinki, ma è sconfitta indolore. I danesi invece battono i New Saints anche al ritorno. Fuori Bate e Dundalk.

di MarcoValerio Bava - 31/07/2019 21:57 | aggiornato 31/07/2019 22:09

Si chiude il secondo turno preliminare di Champions League, il quadro della terza fase, cioè quella che precede i playoff, è completo. Ci sarà sicuramente la Stella Rossa che a Helsink perde 2-1 contro l'HJK, ma forte del 2-0 conquistato all'andata a Belgrado liquida la pratica senza patemi. Partita controllata per larghi tratti dai serbi che nel primo tempo sfiorano subito il gol della sicurezza con il colpo di testa di El Fardou Ben che esce di un soffio.

L'HJK fatica a imbastire una reazione, il gioco è lento e la prima frazione scorre via senza altre emozioni. La ripresa però inizia col botto, la Stella Rossa perde una brutta palla in uscita, Dalhstrom la riconquista, penetra in area e scarica un bolide su cui Borjan non può fare nulla. La Telia 5G-Areena si anima, ma gli entusiasmi di una Helsinki inusualmente calda (fanno 29 gradi), vengono spenti dal gol di Jovanovic che servito da Marin sfrutta anche una deviazione sfortunata di Obilor.

Per l'HJK è una doccia gelata, anche perché a questo punto ai padroni di casa servirebbero tre gol per passare il turno. Uno ne arriva al 93' con Riski che regala all'HJK almeno la soddisfazione di aver vinto uno dei due scontri contro i più quotati avversari. I serbi ora aspettano il Copenaghen che a sua volta ha eliminato i New Saints. Al Telia Parken la gara è a senso unico, i danesi giocano in pianta stabile nella metà campo avversaria, ma trovano il gol solo al 54' con Zeca che intercetta una palla vacante sulla trequarti e scarica un destro meraviglioso che si spegne sotto l'incrocio dei pali. La rete chiude di fatto la partita che scorre via fino al fischio finale senza altri episodi rilevanti.

Il Maribor passa al terzo turno dopo una partita interminabile, trascinata fino ai supplementari, finisce 3-2 per l'AIK di Stoccolma che all'andata era caduta in Slovenia 2-1 e che in virtù dei gol fuori casa esce e saluta la competizione. Primo tempo equilibrato, gli sloveni sono anche più pericolosi dei padroni di casa che, però, trovano il gol dopo quattro minuti grazie a un grande stacco di testa di Elyonussi. Il Maribor risponde con Horic, ma la sua conclusione non è precisa. La gara è nervosa, l'AIK pratica un calcio fisico, a tratti molto duro, tanto che al 45' saranno tre gli ammoniti tra le fila degli svedesi. Via alla ripresa e gli ospiti trovano il meritato pareggio con una bella girata di Kotnik. L'AIK torna in vantaggio poco dopo: punizione tagliata di Larsson da posizione defilata, paperona di Piric e gol. La gara rimane tesa, con tante botte e poche occasioni. Si va così ai supplementari e al 93' Elyonussi sfrutta un pasticcio clamoroso di Milec e beffa Piric. Ma quando per gli svedesi sembra fatta, ecco il colpo di testa di Cretu che beffa il portiere dell'AIK e manda il Maribor in paradiso.

Passa il turno il Qarabag che a Baku batte 3-0 il Dundalk e stacca il pass per il terzo turno di Champions League dove affronterà l'Apoel Nicosia. La rete in avvio spiana la strada ai padroni di casa ed è una rete di pregevole fattura con Romero che salta due avversari e conclude con una rasoiata a fil di palo. Il Qarabag domina, è padrone assoluto del campo e sfiora ripetutamente il gol del raddoppio che arriva nella ripresa con Ailton che salta più in alto di tutti e insacca. Nel finale arriva anche il meritato gol del tre a zero e l'altrettanta meritata doppietta di Romero. Migliore assoluto in campo.

Il Rosenborg sfrutta il fattore casalingo, supera 2-0 il Bate Borisov e in virtù del 2-1 dell'andata supera il turno. I norvegesi giocano meglio e già nella prima frazione vanno vicini al vantaggio con Soderlund ed è sempre lo stesso bomber a mettere i brividi al Bate nella ripresa. Il gol è nell'aria e arriva al 73': Jonassen, appena entrato, atterra Adegbenro e per l'arbitro Di Bello è rigore. Dal dischetto Helland è glaciale e non sbaglia. Proprio Helland è l'uomo in più, già perché il classe '90, conduce l'azione, arriva al limite e calcia, il tiro trova la deviazione di Soderlund che quindi stampa il proprio nome nel tabellino. Ora il Rosenborg aspetta l'AIK al terzo turno.

I risultati del mercoledì di Champions League

Rosenborg-Bate Borisov 2-0

Qarabag-Dundalk 3-0

AIK-Maribor 3-2

HJK-Stella Rossa 2-1

Copenaghen-New Saints 1-0

