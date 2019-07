Napoli, si riapre la trattativa per Lozano: contatti con Raiola

Si riapre la trattativa per il messicano che si preannuncia difficile per via delle tensioni con Mino Raiola, procuratore del giocatore. Restano in piedi le ipotesi James e Icardi.

31/07/2019

Nicolas Pépé è un nuovo giocatore dell'Arsenal, James Rodriguez per il momento è bloccato al Real Madrid e così il Napoli ha deciso di tornare su Hirving Lozano. Come riportato da Sky Sport, nella giornata di lunedì sono ripresi i contatti con Mino Raiola, agente dell'attaccante messicano il cui cartellino è di proprietà del PSV Eindhoven. L'operazione è tutt'altro che semplice visti i rapporti non proprio idilliaci tra il club azzurro e l'agente del giocatore. Persistono tensioni che si sono create con il passaggio di Manolas (assistito anche lui da Raiola) alla corte di Ancelotti. L'eliminazione del PSV dalla Champions (arrivata nel secondo turno preliminare contro il Basilea) gioca però a favore del Napoli, che vuole assicurarsi un elemento di assoluto livello nel reparto avanzato. Sia chiaro, l'obiettivo numero uno della società di Aurelio De Laurentiis resta sempre James Rodriguez. Il colombiano è stato escluso da Zidane dalla lista dei convocati per l'Audi Cup ma attualmente sembra destinato a rimanere in Spagna visto l'infortunio di Asensio. "Io devo solo pensare a lavorare con i giocatori che ho a disposizione in questo momento", ha dichiarato il tecnico francese del Real Madrid. Intanto il ds Giuntoli non abbandona nemmeno la pista che porta a Mauro Icardi, che nelle scorse ore avrebbe dato la sua disponibilità a trasferirsi alla Roma nell'ambito dell'operazione che porterebbe Edin Dzeko all'Inter.