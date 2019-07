L'attaccante colombiano è un passo dal trasferimento in Turchia: firmerà un biennale a 8 milioni di euro all'anno o un triennale a 5 milioni a stagione.

di Redazione Fox Sports - 31/07/2019 01:47 | aggiornato 31/07/2019 10:52

Radamel Falcao sta per lasciare il Monaco per trasferirsi in Turchia. Come riportato da L'Equipe, l'attaccante colombiano classe 1986 - in scadenza con i francesi nel 2020 - è a un passo dal trasferimento al Galatasaray.

Dopo aver collezionato nell'ultima stagione 16 gol e 2 assist in 39 presenze con i monegaschi, il 33enne s'appresta così a firmare un contratto biennale a 8 milioni di euro a stagione o in alternativa un triennale a 5 milioni all'anno (al Monaco guadagna 9 milioni a stagione).



Per Falcao nelle scorse settimane si erano mosse tante squadre. Tra queste anche la Roma, con il ds Petrachi che aveva chiesto informazioni in prima persona. Ma alla fine a spuntarla dovrebbe essere il Galatasaray di Fatih Terim.