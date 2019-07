Le parole dell'amministratore delegato Beppe Marotta sono state chiare in merito: l'offerta recapitata allo United per Lukaku non sarà migliorata. La Juventus ha definitivamete scavalcato la società di Suning nella corsa a Lukaku. Il traguardo è ormai vicino, non resta che aspettare che venga tagliato.

Lo testimonia anche il viaggio a Londra del direttore sportivo Fabio Paratici, che farà tappa negli uffici del Manchester United così come fatto martedì da uno dei rappresentanti dell'ex Palermo, Jorge Antun. E l'Inter? Come riporta Sky Sport, i nerazzurri si sono ormai tirati indietro.

Intanto però la Juve lavora freneticamente allo scambio con il Manchester United che porterebbe la Joya in Premier League e Romelu Lukaku in Serie A. I due club hanno già l'accordo sulla valutazione dei cartellini (100 milioni quello dell'argentino e 85 quello del belga), la trattativa è quindi a buon punto.

Il ds dei bianconeri è volato in Inghilterra per dare l'accelerata decisiva alla trattativa. E intanto la Joya sta tornando a Torino con cinque giorni di anticipo rispetto a quanto previsto.

