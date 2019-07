Marotta e Ausilio avrebbero pronta l'offerta per il Matador, ma il club francese non ha intenzione di svendere l'attaccante che ha 32 anni e il contratto in scadenza nel 2020.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 31/07/2019 14:56 | aggiornato 31/07/2019 15:01

Un centravanti esperto e una giovane promessa. Eravamo tutti fermi alla dichiarazione di intenti rilasciata da Marotta la settimana scorsa a inquadrare gli obiettivi di mercato per l'attacco dell'Inter. Col Manchester United che non arretrava di un passo sulla richiesta per Lukaku, il club nerazzurro aveva insomma deciso di uscire dalle secche, mantenendo comunque un occhio vigile, di una trattativa che si era come incagliata.

L'ingresso a piedi uniti, pochi giorni fa, della Juventus nella vicenda ha quasi chiuso completamente ogni porta: se era arduo accontentare le richieste dei Red Devils, figurarsi se è possibile rilanciare, anche solo per dare fastidio ai bianconeri, rivali di sempre. Così la Beneamata ha dovuto tornare a guardarsi intorno, ma su basi diverse, perché è probabile che ci sia Conte dietro la rinuncia a cercare un giovane promettente.

In effetti, al momento la rosa dell'Inter è piena di giovani attaccanti, da Lautaro a Colidio a Esposito, senza scomodare Puscas e il gruppo della Primavera. Dal calciomercato il tecnico vuole due punte di peso ed esperienza, gente che abbia quanto meno la doppia cifra di gol garantiti nei piedi, gente pronta subito perché, al di là del campionato, in Champions League non si scherza.

Calciomercato Inter: Cavani potrebbe giocare insieme ai connazionali Godin e a Vecino

Calciomercato Inter: si punta su Cavani ma il PSG non svende

Due bucanieri del gol, insomma. Un ritratto che si confà a Edin Dzeko - la trattativa con la Roma prosegue, pur se sempre a ritmi estenuanti - e a Edinson Cavani, entrato da qualche giorno sotto i riflettori nerazzurri. Il Matador è una garanzia anche a 32 anni, Conte sembra essere entrato nell'ordine di idee di dover rinunciare al sogno belga e poi uno come l'uruguaiano non è mai una seconda scelta. La palla ora ce l'hanno Marotta e Ausilio che, trovatisi di fronte a due problemi - contratto e cartellino - hanno cominciato a risolvere il primo.

Beppe Marotta lavora per portare Cavani all'Inter

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l'Inter ha pronta una maxi offerta per convincere Cavani: un triennale da 9 milioni di euro, bonus inclusi - lo stesso trattamento deciso per Lukaku - non troppo lontano dai 12 tutto compreso che percepisce al PSG, dove però ha ancora un solo anno di contratto. Un'offerta importante che, insieme alla possibilità di tornare in Serie A, più competitiva della Ligue 1, e alla "mozione degli affetti" rappresentata dai connazionali Vecino e Godin, potrebbe risultare convincente. Senza dimenticare la possibilità di aggiungere un prezioso atout, cioè un fine carriera dorato allo Jiangsu Suning.

Il secondo problema, invece, va affrontato con pazienza e diplomazia. Il PSG non è certo club che abbia bisogno di liquidità e infatti non intende fare sconti: ha fatto sapere che valuta Cavani 40 milioni e siamo di nuovo al prendere o lasciare. il Matador ha 32 anni e il suo contratto scadrà a giugno ma Al-Khelaifi non è spaventato dall'ipotesi di perderlo a parametro zero, quindi se i nerazzurri lo vogliono quella cifra dovranno scucire. Cavani, del resto, è una garanzia anche a 32 anni: integro, al netto dei problemi muscolari dell'ultima stagione, la porta l'ha sempre vista molto bene: 134 reti in 186 presenze in Ligue1, ma soprattutto 34 su 59 in Champions League, Napoli compreso, e 112 in Serie A fra Napoli e Palermo.