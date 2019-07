Per lui si erano mosse concretamente anche Sampdoria e Cagliari. In blucerchiato lo voleva fortemente Eusebio Di Francesco, tecnico che lo ha allenato alla Roma, mentre quella sarda avrebbe rappresentato una scelta romantica. Il prepotente inserimento della Fiorentina ha però cambiato le carte in tavola.

Radja Nainggolan ha detto sì alla Fiorentina. Il centrocampista belga ha dato la sua disponibilità - riporta Sky Sport - al trasferimento in viola e così ora la trattativa con l'Inter è tutta in discesa. La situazione si è sbloccata nella giornata di ieri, dopo l'incontro tra l'agente dell'ex Roma, Beltrami, e il ds dei toscani Pradè.

