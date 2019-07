Roma, in arrivo nuova offerta dell'Inter per Dzeko

Roma, in arrivo nuova offerta dell'Inter per Dzeko

Gregoire Defrel sta per diventare un nuovo giocatore del Cagliari. L'attaccante francese di origini martinicane, appena escluso da Fonseca dalla lista dei convocati per l'amichevole che la Roma disputerà oggi contro il Perugia, sarà pagato dai sardi circa 13 milioni di euro (uno per il prestito più 12 di riscatto obbligatorio).

L'attaccante francese sarà pagato 13 milioni di euro più bonus (1 per il prestito e 12 per il riscatto) e firmerà un contratto di 4 anni da più di un milione a stagione.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK