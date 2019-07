L'amministratore delegato dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge ha sgridato il tecnico croato che ha chiesto scusa: "Non avrei dovuto parlare in quel modo".

di Franco Borghese - 31/07/2019 12:05 | aggiornato 31/07/2019 16:10

Una frenata, netta e improvvisa. Nelle ultime ore al Bayern Monaco sembravano sicuri di poter chiudere la trattativa di calciomercato per Leroy Sané. Lo ha detto, nel bel mezzo di una conferenza stampa, il tecnico dei bavaresi Niko Kovac. Il croato era sembrato fiducioso, quasi sicuro del colpo. La situazione però è molto più complicata di quando possa sembrare.

Il Bayern Monaco, infatti, non ha ancora raggiunto l'accordo né con il Manchester City né con il giocatore. La trattativa di calciomercato quindi è ancora in alto mare. Per questo l'amministratore delegato del club bavarese Karl-Heinz Rummenigge ha voluto chiarire la situazione, tirando le orecchie (pubblicamente) al proprio allenatore.

Non mi sono piaciute le dichiarazioni di Kovac e non ne faccio un mistero. Con il Manchester City abbiamo un ottimo rapporto e i giocatori di altri club li dobbiamo rispettare in quanto tali. Fra l'altro questa è anche una direttiva della Fifa.

Insomma, la società non ha gradito. E per Kovac, messo più volte in discussione sia dai giocatori che dalla società (oltre che dai media e dai tifosi) è solo l'ennesimo motivo di tensione. Per questo il tecnico è immediatamente tornato suoi propri passi, ammettendo di aver avuto un'uscita infelice.

Kovac si è cosparso il capo di cenere, chiedendo scusa non soltanto al Bayern Monaco e ai suoi superiori, ma anche al Manchester City e al tecnico dei Citizens Pep Guardiola:

Diciamo che ho avuto un atteggiamento un po' troppo offensivo e che ho sbagliato. Ho chiamato Guardiola e mi sono scusato per questo. So bene che Sané è un giocatore del Manchester City, chiedo scusa anche al club: la prossima volta risponderò in maniera diversa a domande simili.

Il dietrofront del Bayern Monaco però spaventa i tifosi. Il calciomercato del club bavarese, infatti, non è all'altezza delle aspettative della piazza. In attacco i campioni di Germania hanno perso Arjen Robben (si è ritirato), Franck Ribery (gli è scaduto il contratto a giugno) e James Rodriguez (non è stato riscattato ed è quindi tornato al Real Madrid), e non hanno ancora acquistato nessuno. Per questo le dichiarazioni di Kovac non avevano solo calmato, ma perfino stimolato i tifosi. La realtà però è diversa, è più complicata. E per questo il Bayern ha dovuto frenare e lo ha dovuto dichiarare pubblicamente. Smorzando l'entusiasmo della piazza.