Secondo MD il club catalano è disposto ad ascoltare eventuali offerte per i due centrocampisti: c'è da sfoltire un settore in overbooking. Il croato già scaricato da Valverde.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 31/07/2019 21:07 | aggiornato 31/07/2019 21:12

Barcellona in overbooking. Non si parla, qui, dei problemi del turismo mordi e fuggi, degli airbnb che stanno facendo infuriare i cittadini della metropoli catalana, bensì del centrocampo blaugrana che Ernesto Valverde ha scoperto troppo affollato. Eppure, eccezion fatta per l'arrivo in questa sessione di mercato di Frenkie de Jong, i numeri sono gli stessi dell'anno scorso.

Già, il fatto è che pure lo scorso anno lì in mezzo stavano strettini e ora con l'acquisto dell'olandese che - pagato 75 milioni all'Ajax - non è stato preso di sicuro per fare panchina, gli spazi di manovra si sono ulteriormente ridotti. E meno male che il club ha potuto "ripiazzare" André Gomes all'Everton ed è riuscito a collocare Denis Suarez, rientrato dal prestito all'Arsenal, al Celta Vigo.

Sette uomini per tre posti sono obiettivamente troppi. Considerato poi che su una delle tre maglie da titolare c'è già ben visibile il segnaposto di de Jong e su un'altra quello di Busquets, unico mediano in rosa e, almeno per il momento, irrinunciabile nello scacchiere blaugrana, nella realtà il posto libero è uno soltanto sul quale però gravano ben 5 pretendenti.

Calciomercato Barcellona: il club vuole operare in uscita per ridurre il sovraffollamento a centrocampo

Calciomercato Barcellona: via uno fra Rakitic e Vidal

Anzi, a voler dirla tutta anche sull'ultimo posto del centrocampo c'è ormai un'opzione forte, quella di Arthur, il brasiliano che già nella stagione scorsa si è guadagnato i galloni di titolare. Salvo ribaltoni o infortuni, dunque, per gli altri potrebbero rimanere solo le briciole. E gli altri si chiamano Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Carles Aleñá e Rafinha: un capitale che complessivamente vale intorno ai 100 milioni di euro.

Rakitic e Vidal sono i principali candidati a lasciare il Barcellona

Ecco dunque che, secondo Mundo Deportivo, il Barcellona ha preso la decisione di muoversi in uscita sul calciomercato e, quasi scontata la partenza di Rafinha, attende offerte per uno fra Rakitic e Vidal, guarda caso due recenti obiettivi dell'Inter che, però, con gli innesti di Sensi e Barella, sembrerebbe essersi messa a posto. Il croato potrebbe essere il maggiore indiziato, dopo che la scorsa settimana era stato praticamente "scaricato" in conferenza stampa da Valverde:

Ivan è stato un giocatore importante per noi, ma non so se lo sarà anche in questa stagione. Arriveranno nuovi giocatori e dovrà guadagnarsi il campo. Il tempo passa.

Al Barcellona dal 2014, Rakitic ha vinto la Champions League nel 2015

Già, il tempo passa, molte grazie e poco importa se nella stagione scorsa ti abbiamo spremuto come un limone - è stato il più utilizzato - ora c'è de Jong e qui ti aspetta la panchina. Quando non la tribuna, perché è da escludere che il tecnico decida di far accomodare accanto a sé ben 5 giocatori buoni per lo stesso ruolo. Rakitic, comunque, ha mercato e non dovrebbe avere problemi a trovare una collocazione interessante e lasciare il Barcellona dove in 5 anni ha vinto ben 13 trofei fra cui una Champions League, 1 Mondiale per club oltre a 1 Supercoppa Uefa.