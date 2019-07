Ecco i dieci prescelti. Sono state svelate le candidature per il Best FIFA Men’s player 2019 award. Nella lista dei migliori giocatori dell'ultima stagione, ci sono cinque calciatori che militano in squadre di Premier League.

