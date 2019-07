Andrea Belotti ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Lo ha fatto prima del ritorno del secondo turno preliminare di Europa League, che vedrà il Torino affrontare il Debrecen in Ungheria dopo la vittoria per 3-0 maturata all'andata. Il capitano granata ha esordito commentando le voci di mercato:

Sugli obiettivi di squadra:

Possiamo arrivare molto lontano. Mazzarri è un perfezionista, questo è lo spirito giusto: l'attenzione che ci mettiamo in ogni gara e che lui cerca di trasmetterci. Io spero di fare tanti gol per me e per il Torino: se arriverò a quota 26 come due anni fa, spero di aver portato lontano la squadra sia lì che in campionato. I gol sono importanti se il Torino raggiunge determinati obiettivi.