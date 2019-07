Il comitato esecutivo dell'AFA - recita il comunicato ufficiale - ha deciso di dare continuità a Lionel Scaloni come allenatore dell'Argentina durante le prossime qualificazioni per il Mondiale di Qatar 2022, che cominceranno il prossimo anno

Avanti tutta con Lionel Scaloni. Nonostante il mancato successo in Copa America (Messi e compagni si sono piazzati al terzo posto alle spalle di Perù e dei campioni del Brasile), l'AFA (Asociacion del Futbol Argentino) ha confermato Lionel Scaloni come commissario tecnico dell'Argentina.

