WWE SmackDown, Preview 30 luglio 2019

La sette volte campionessa del mondo sarà ospite del talk show di Jerry "The King" Lawler.

di Marco Ercole - 30/07/2019 17:26 | aggiornato 30/07/2019 22:33

Ieri sera nella puntata di WWE Raw, Luke Gallows e Karl Anderson sono tornati detentori dei Tag Team Championship del roster rosso, vincendo in un Triple Triple Match contro The Revival (i precedenti campioni) e The Usos. Freschi della loro vittoria del titolo, The OC arriveranno questa sera a SmackDown per continuare la loro celebrazione.

Nel main event, il campione WWE Kofi Kingston e gli SmackDown Tag Team Champions, Big E e Xavier Woods del New Day, si confronteranno con il Campione degli Stati Uniti AJ Styles e appunto i Raw Tag Team Champions, Gallows e Anderson dell'OC, in un Six-Man Tag Team Champions vs Champions Match.

E le WWE News in vista di questa puntata di SmackDown del 30 luglio 2019, la penultima prima di Summerslam, non sono certo finite, perché il WWE Hall of Famer, Jerry "The King" Lawler tornerà nel brand blu per ospitare un'edizione speciale del suo "The King's Court", che avrà come ospite principale Trish Stratus! Cosa avrà in serbo per The King per la sette volte campionessa femminile?

E ancora, la scorsa settimana a SmackDown, Dolph Ziggler ha colpito con un Superkick l'Hall of Famer Shawn Michaels e questa mancanza di rispetto per una leggenda della WWE ha causato abbastanza scalpore negli spogliatoi, per non dire altro.

Non solo ha portato a uno scontro tra Ziggler e Seth Rollins ieri a Raw (nonostante The Beastslayer dovesse concentrarsi piuttosto sul suo match di Summerslam contro Brock Lesnar), ma anche Finn Bálor cercherà di dare una lezione al The Showoff stasera su SmackDown.

Questo e molto altro nello show che vi racconteremo come sempre qui su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it dove potrete trovare (a partire dalle 6.30) WWE News e Highlights della puntata.

